Carlo Conti pensa già a Sanremo 2026: la gag con Emanuela Fanelli a Splendida Cornice

Solo una settimana fa si è concluso il Festival sotto la guida di Carlo Conti e, al netto di tutte le polemiche uscite fuori per la classifica finale, il direttore artistico pare che stia già pensando a Sanremo 2026. Nulla di confermato dato che è ancora tutto in fase di discussione, ma da una gag che è avvenuta nel corso di Splendida Cornice, Carlo Conti avrebbe trovato in Emanuela Fanelli la sua prossima co-conduttrice.

Emanuela Fanelli a Sanremo? La gag di Carlo Conti che scatena il web

FolleMente: Emanuela Fanelli in una foto

Tutto è avvenuto nel corso della puntata di Splendida Cornice del 20 febbraio su Rai 3. Lo show di Geppi Cucciari è diventato un appuntamento fisso per il giovedì sera e, proprio tra un'intervista e l'altra, la conduttrice ha inviato in studio Carlo Conti. Lì c'era anche Emanuela Fanelli e coinvolti dalla Cucciari in uno scambio di battute, l'attrice comica ha finito per pungere il conduttore di Sanremo.

"Perché hai chiamato Geppi e non me?", ha chiesto la Fanelli. Preso in contropiede, Carlo Conti senza mascherare il suo sorriso, ha risposto: "Perché... Ora ho tutte le voci dentro di me che mi parlano, tipo Follemente , quindi ti dico: perché con me ti voglio il prossimo anno!", esclama. La risposta ha a sua volta spiazzato l'attrice. "Oddio, ma no ragazzi, la mia era solo una gag". Che sia tutto vero oppure il buon Carlo Conti sta già affilando i coltelli per il prossimo Festival?

Se così fosse, Emanuela Fanelli potrebbe essere un ottimo acquisto e potrebbe eguagliare persino i tempi comici di Geppi Cucciari. Per lei, però, non sarà la prima volta all'Ariston. Nel 2021, è stata ospite durante la serata delle cover esibendosi insieme a Lo Stato Sociale e Francesco Pannofino in una reinterpretazione di Non è Per Sempre degli Afterhours. Quest'anno, invece, è tornata per la promozione del film FolleMente.