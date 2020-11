Carlo Conti, peggiorano le condizioni di salute: "Non sono più asintomatico"

Carlo Conti è peggiorato e ora ha tutti i sintomi del Covid-19: il presentatore ha annunciato su Instagram che oggi non è più asintomatico mostrando i biglietti che la compagna e il figlio gli stanno passando attraverso la porta per sostenerlo.

Lo scorso 28 ottobre il conduttore di Tale e quale show aveva annunciato sui social di essere positivo al Coronavirus ma allo stesso tempo aveva tranquillizzato i fan dicendo di essere asintomatico. Oggi purtroppo Carlo Conti, usando sempre il suo profilo Instagram, ha comunicato che le sue condizioni sono peggiorate. Nel post pubblicato sul social network si legge: ""Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!). Questo Covid è una brutta bestia". Nel post il presentatore ha allegato la foto di un biglietto passatogli attraverso la porta sul quale il figlio Matteo e la compagna Francesca hanno scritto "ti amiamo babbo!". Carlo ha commentato il messaggio scrivendo "Questo bigliettino è la medicina più potente".

La prima a commentare il post è stata Mara Venier che gli ha scritto: "Forza Carlo!!!!ti aspetto per il nostro Zecchino ". I due infatti condurranno la sessantatreesima edizione dello Zecchino D'Oro, la cui finale è prevista sabato 5 dicembre su RAI UNO. È stata la stessa conduttrice di Domenica In a rivelarlo durante una puntata del suo programma dicendo "Io vado con Carlo Conti allo Zecchino d'Oro, e sono tanto contenta!".

Carlo Conti è stato impegnato in queste settimane sul piccolo schermo con la nuova edizione di Tale e Quale Show terminata con la vittoria di Pago. Venerdì scorso Conti ha presentato Tale e quale show - Il torneo da casa sua collegandosi in streaming da Firenze: "non vengo a fare l'eroe o l'avventato, non serve. Posso fare lo smartworking anche io" aveva detto Conti in apertura di programma, il presentatore era stato aiutato da Giorgio Panariello presente negli studi.