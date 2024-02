Carl Weathers, le star di Hollywood ricordano il compianto interprete di Apollo Creed

La scomparsa di Carl Weathers ha colpito parecchi colleghi e amici dell'attore, conosciuto in tutto il mondo grazie al ruolo di nemesi e alleato di Rocky Balboa nella saga di Sylvester Stallone, Apollo Creed. In ricordo di Weathers parecchie star hanno pubblicato sui social il loro messaggio affettuoso nei suoi confronti.

Molto atteso era l'intervento di Stallone:"Oggi è un giorno incredibilmente triste per me. Sono così devastato che non riesco nemmeno a dirlo. Cerco di tenermi tutto dentro perché Carl Weathers è stato una parte così importante della mia vita, del mio successo, di tutto questo. Gli riconosco un enorme credito e merito. Perché quando entrò in quella stanza e lo vidi per la prima volta, vidi la grandezza. Ma non realizzai la dimensione di questa grandezza. Non avrei mai potuto raggiungere ciò che abbiamo fatto con Rocky senza di lui. Era assolutamente brillante, la sua voce, il suo fisico, la sua presenza, la sua abilità atletica ma soprattutto il suo cuore e la sua anima. È una perdita orribile. Era magico, e sono stato fortunato a far parte della sua vita: Apollo, continua a colpire".

Gli omaggi delle star

Anche l'altra star action degli anni '80, Arnold Schwarzenegger, ha ricordato Weathers, con il quale recitò in Predator:"Un atleta straordinario, un attore fantastico e una persona eccezionale. Ogni minuto con lui, sul set e fuori, era pura gioia. Era il tipo di amico che ti spinge a dare il massimo solo per stare al passo".

Adam Sandler, che lavorò con Weathers nella comedy Un tipo imprevedibile, ha dichiarato:"Un vero, grande uomo. Grande padre. Grande attore. Grande atleta. Sempre divertente stargli attorno".

Robert Rodriguez ha scritto:"Mi mancherà il grande Carl Weathers, con il quale sono stato molto fortunato a lavorare in diverse occasioni. Una persona molto gentile e generosa. Le sue performance erano sempre elettrizzanti".