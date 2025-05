Carey Mulligan nel cast di Narnia, confermato il libro alla base dell'adattamento Netflix

L'attrice inglese Carey Mulligan sarebbe entrata in trattative per unirsi al cast dell'adattamento de Le Cronache di Narnia che Greta Gerwig dirigerà per Netflix's Narnia. Lo rivela Deadline, in attesa di conferme ufficiali da parte dello streamer.

Secondo quanto anticipato, Mulligan interpreterà Mabel, la madre malata di Digory, uno dei giovani protagonisti del fantasy. Come annunciato in precedenza, Daniel Craig interpreterà lo zio di Digory, Andrew, Meryl Streep darà voce al leone Aslan mentre Emma Mackey Sarà la Strega Bianca. Con nomi di peso come questi coinvoli, il casting si concentrerà ora sulla ricerca dei suoi giovani attori che interpreteranno i protagonisti, Digory Kirke e Polly Plummer

Carey Mulligan in una donna promettente

La magia di Narnia torna sul grande schermo

Deadline ha fornito un'importante conferma a quanto già anticipato in precedenza: il film di Greta Gerwig adatterà Il nipote del mago, sesto romanzo nella serie fantasy pubblicato da C.S. Lewis nel 1955. La storia, che esamina le origini di Narnia, narrerà la sua creazione da parte di Aslan e svelerà come il male vi si è introdotto per la prima volta. Ambientato nell'anno 1900, il romanzo segue il dodicenne Digory Kirke e la sua amica Polly Plummer mentre esplorano vari mondi usando anelli magici creati dallo zio di Digory. Nel mondo in rovina di Charn, risvegliano accidentalmente la regina Jadis, che in seguito diventerà la Strega Bianca, e uno dei mondi che raggiungono è la neonata Narnia.

Secondo ScreenRant la scelta di Greta Gerwig di portare sullo schermo Il nipote del mago è una mossa intelligente che distinguerà il suo lavoro dagli adattamenti precedenti. Finora i primi tre libri della saga hanno trovato la via del grande schermo con esiti alterni: si tratta de Il leone, la strega e l'armadio, Il principe Caspian e Il viaggio del veliero.

Anche la scelta di Carey Mulligan è saggia, visto l'indiscusso talento dell'attrice, tre volte candidata all'Oscar, e potrebbe indicare l'intenzione della regista di lavorare su toni più drammatici e adulti rispetto al passato. La sua interpretazione ricca di sfumature potrebbe elevare il tragico arco narrativo di Mabel, rendendo la storia del prequel di Narnia ancora più toccante e avvincente.

In attesa dell'uscita della sua ultima fatica, l'acclamata commedia The Ballad of Wallis Island, Carey Mulligan affiancherà Oscar Isaac, Charles Melton e Cailee Spaeny nella seconda stagione della serie Netflix Lo scontro.