Carey Mulligan protagonista nel trailer dell'emozionante commedia musicale The Ballad of Wallis Island

È stato diffuso il trailer della prossima commedia-dramma musicale con protagonista Carey Mulligan, The Ballad of Wallis Island.

Focus Features ha condiviso un nuovo trailer per The Ballad of Wallis Island, una commedia-drammatica musicale che vede Carey Mulligan, candidata all'Oscar, nel ruolo principale.

Il film ha avuto la sua anteprima mondiale all'inizio dell'anno al Sundance Film Festival 2025 e arriverà nei cinema il prossimo 28 marzo.

The Ballad of Wallis Island è diretto e prodotto da James Griffiths, con una sceneggiatura firmata da Tom Basden (Plebs) e Tim Key (See How They Run). Al fianco di Mulligan, nel cast figurano Basden, Key, Sian Clifford (Fleabag) e Akemnji Ndifornyen (La regina degli scacchi).

Cosa accade nel trailer di The Ballad of Wallis Island?

Il video mostra l'imbarazzante incontro tra due ex partner che, un tempo, facevano parte di un duo musicale di successo. Dopo l'invito di un fan, i due ex hanno l'opportunità di ritrovarsi, riscoprendo la loro connessione tramite la musica.

La produzione del film vede coinvolti Mulligan, Key, Basden, Sarah Monteith, Laurence Brown, Stephen Kelliher e Yana Georgieva, con Rupert Majendie come produttore.

La sinossi ufficiale recita: "The Ballad of Wallis Island racconta la storia di Charles, un eccentrico vincitore della lotteria che vive da solo su un'isola sperduta e sogna di riunire i suoi musicisti preferiti, i Mortimer-McGwyer. La sua fantasia diventa realtà quando i membri della band e suoi ex amanti accettano il suo invito a esibirsi in un concerto privato nella sua casa sull'isola. Vecchie tensioni riaffiorano mentre Charles lotta per salvare il concerto dei suoi sogni".

Recentemente, Mulligan ha recitato nel dramma fantascientifico Spaceman (2024), con Adam Sandler. Oltre a questa commedia imminente, l'attrice sarà protagonista della seconda stagione di Lo scontro su Netflix, al fianco di Oscar Isaac, e nel film d'animazione Wildwood, prodotto da Laika, ancora in fase di sviluppo.