Captain Phillips, Tom Hanks: "La nave su cui abbiamo girato puzzava di vomito"

Tom Hanks ha detto che la nave usata per le riprese di Captain Phillips - Attacco in mare aperto "Era minuscola e puzzava di vomito."

Tom Hanks ha affrontato molte sfide dal punto di vista recitativo nel corso della sua carriera, ma la minuscola nave puzzolente di vomito usata per le riprese di Captain Phillips - Attacco in mare aperto si distingue come una delle più ardue: "Non sono una persona particolarmente claustrofobica, ma era uno spazio davvero molto piccolo".

Captain Phillips: Tom Hanks scruta l'orizzonte nella prima immagine del film

"Dal punto di vista ambientale fa molto del lavoro per te. È uno spazio molto scomodo. Ha un odore orribile. L'aria è cattiva. È caldo. Siamo tutti appiccicati l'uno all'altro ed è facile sbattere la testa o rompersi un ginocchio. A pensarci bene è successo a tutti noi, ogni attore aveva una qualche cicatrice a fine riprese." Ha continuato Hanks.

"Il regista, Paul Greengrass, ha creato un ambiente molto realistico e credo che questo film non sarebbe potuto essere realizzato diversamente", ha riferito Hanks. "Ci sono modi che potrebbero essere stati più comodi e piacevoli, ma in quanto attori avevamo bisogno di quel posto autentico e minuscolo, caldo e angusto con solo due piccole finestre: è stato un grande vantaggio per noi."

Captain Phillips: Tom Hanks impaurito in una scena del film

Concludendo l'intervista Hanks ha parlato del protagonista del film, dichiarando: "Richard Phillips non si considera un eroe. Era un uomo che stava aspettando che arrivassero gli eroi, il che è diverso. Tutti noi viviamo momenti in cui possiamo comportarci da eroi, cattivi o codardi, spero solo di essere un codardo il meno possibile, e spero di non essere mai un cattivo."