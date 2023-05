Rai 4 stasera in prima serata manda in onda Captain Phillips - Attacco in mare aperto: trama e cast del film con Tom Hanks tratto da una storia vera

Stasera, 23 maggio, su Rai 4, in prima serata, alle 21:20, va in onda Captain Phillips - Attacco in mare aperto, film di produzione statunitense. La regia è di Paul Greengrass. La sceneggiatura, firmata da Billy Ray, è basata sul libro di Richard Phillips e Stephan Tatty. La pellicola racconta la storia vera di quattro pirati somali che nel 2009 hanno dirottato una nave mercantile statunitense. Trama, curiosità, recensione, cast e trailer del lungometraggio.

Captain Phillips: Tom Hanks prigioniero di una banda di pirati somali in una scena del film

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Trama

Nell'aprile 2009 il Capitano Richard Phillips, comandante della MV Maersk Alabama, viene catturato dai pirati somali con la sua nave. Phillips coraggiosamente si offre come ostaggio per proteggere la sua ciurma e rimane in mano dei pirati tre giorni prima di essere liberato da un team di U.S. Navy SEALS.

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Tom Hanks nei panni del Capitano Richard Phillips cerca di trattare con i pirati somali

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Curiosità

Captain Phillips - Attacco in mare aperto è stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 31 ottobre 2013. Le riprese del film si sono svolte in Inghilterra, Malta, Marocco e USA.

Il film è ispirato alla vera storia del capitano Richard Phillips, che nel 2009 fu preso in ostaggio da quattro pirati somali intenzionati a dirottare la nave mercantile statunitense MV Maersk Alabama.

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Tom Hanks in una scena del film

In un'intervista, Tom Hanks ha dichiarato che non aveva mai incontrato gli attori che interpretavano i pirati somali, prima di girare la scena dell'assalto alla nave. La circostanza è frutto di una precisa scelta del regista Paul Greengrass, che in questo modo ha voluto instillare una maggior tensione tra gli attori che interpretavano i marinai, e quelli che impersonavano i pirati.

Le riprese sono state realizzate, al 75%, in alto mare, su una nave commerciale simile a quella sulla quale si sono svolti i fatti che il film racconta, per una durata totale di 60 giorni. La scelta, estrema e non priva di rischi e disagi psicofisici per la troupe e il cast, è stata voluta dal regista Paul Greengrass, per ottenere dagli attori i maggiori realismo e immedesimazione possibili.

Qui la nostra recensione di Captain Phillips - Attacco in mare aperto

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Tom Hanks minacciato in una tesa e concitata scena del film

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Interpreti e personaggi