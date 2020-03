Captain Marvel: un concept art svela il primo look degli Skrull

Nel film Captain Marvel appaiono i malvagi Skrull e un concept art svela il primo look ideato per gli Skrull.

Captain Marvel ha introdotto nel film gli Skrull e un concept art condiviso online svela ora il primo look ideato per gli alieni. L'immagine regala qualche dettaglio della versione cinematografica dei personaggi per la gioia dei fan del Marvel Cinematic Universe.

Ian Joyner, che lavora come supervisore allo sviluppo visuale dei Marvel Studios, pubblica regolarmente online molte immagini, tra cui quella legata al cinecomic con star Brie Larson. L'artista ha scritto su Instagram: "Dei design iniziali per un soldato Skrull per Captain Marvel prima che avessimo una vera direzione da seguire per loro".

I registi Anna Boden e Ryan Fleck avevano parlato della scelta di trasformare gli Skrull in personaggi positivi: "La scena che abbiamo girato al tramonto è in pratica il cuore del film. Carol trova in un certo senso la propria umanità in quella scena e vediamo quella degli Skrull, ed è come e questi alieni con le orecchie a punta, dall'aspetto strano e che cambiano forma che pensavamo fossero i cattivi nella prima metà del film aprano i nostri cuori e ci facciano capire che hanno delle famiglie e che si preoccupano per le stesse cose per cui ci preoccupiamo noi". Boden aveva inoltre spiegato quanto fosse stato bello poter mostrare dei villain dei fumetti e mostrarne un lato nuovo, per far capire che Captain Marvel stava lottando per le persone sbagliate.