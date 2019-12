Captain Marvel: Carol avrà una relazione omosessuale in uno dei prossimi film?

Una produttrice dei film Marvel avrebbe rivelato che in futuro Captain Marvel avrà sul grande schermo una storia d'amore omosessuale.

Captain Marvel potrebbe avere una relazione omosessuale in uno dei prossimi cinecomic che avranno come protagonista il personaggio interpretato dall'attrice premio Oscar Brie Larson, come rivelato da una fonte molto vicina allo studio.

La produttrice Victoria Alonso, rispondendo alle domande su Reddit, ha infatti rivelato: "Carol Danvers potrebbe eventualmente avere una storia d'amore con una persona dello stesso sesso. Sarebbe qualcosa di incredibile da parte del Marvel Cinematic Universe".

Per ora, tuttavia, questo elemento della storia non sembra destinato a far parte della sceneggiatura di Captain Marvel 2, nonostante Brie Larson abbia chiesto ai produttori di dare uno spazio più grande alla rappresentazione della comunità LGBTQ nei film tratti dai fumetti.

La Marvel, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe comunque intenzionata a svelare sul grande schermo l'omosessualità di Carol e mostrare la sua relazione con un altro personaggio femminile in uno dei prossimi cinecomic. In Captain Marvel 2 dovrebbe inoltre apparire Jessica Jones e le due saranno particolarmente legate, suggerendo che potrebbe esserci più di un'amicizia tra le due giovani. Nel sequel del film campione di incassi, tuttavia, Carol non dovrebbe avere una storia d'amore.