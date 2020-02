Captain Marvel 2: Henry Cavill potrebbe interpretare Wolverine?

Captain Marvel 2, secondo delle voci che si sono diffuse online nelle ultime ore, potrebbe introdurre Wolverine nel MCU e potrebbe essere Henry Cavill a interpretare il ruolo.

La notizia, ovviamente, non è stata ancora confermata e per ora si tratta solo di un'indiscrezione tutta da verificare.

Henry Cavill, star di The Witcher, sarebbe impegnato nelle trattative con i Marvel Studios per interpretare Wolverine, il mutante diventato famoso nella versione interpretata da Hugh Jackman.

Dopo l'addio al personaggio da parte della star australiana, avvenuto nel 2017 con Logan, si è parlato a lungo di una sua possibile apparizione nei cinecomic della Marvel ora che è rientrata in possesso dei diritti legati agli X-Men, iniziando forse con Captain Marvel 2.

Alcuni fan sostengono però che Cavill sarebbe una scelta poco convincente avendo già quaranta anni ed essendo associato a un iconico personaggio dei fumetti del calibro di Superman. La fisicità dell'attore, al contrario, giocherebbe a suo favore anche per ottenere l'approvazione dei fan. La notizia della sua partecipazione a Captain Marvel 2 sembra comunque piuttosto improbabile, nonostante non si possa far altro che attendere per scoprire se ci sia qualcosa di vero.