Captain America: New World Order, la star di Alita Rosa Salazar sarà la villain Diamondback

New entry nel cast del quarto film incentrato su Captain America: Rosa Salazar, nota per aver interpretato la protagonista di Alita: Battle Angel, sarà la villain Diamondback.

Sono ufficialmente in corso le riprese di Captain America: New World Order, quarto film incentrato su Captain America, e arrivano nuove informazioni sul casting. Rosa Salazar, protagonista di Alita: Battle Angel, farà il suo debutto all'interno dell'MCU interpretando la villain Diamondback, ben nota ai fan dei fumetti Marvel.

Il suo debutto risale a Capitan America #310 del 1985, ad opera dello scrittore Mark Gruenwald e dell'artista Paul Neary, insieme a diversi altri membri dell'allora neonata Serpent Society. Nel corso degli anni, questa banda di criminali in costume a tema serpentesco ha tormentato incessantemente Steve Rogers e i suoi alleati, guadagnandosi la reputazione di una delle squadre di supercriminali più implacabili, anche se spesso inefficaci.

Captain America: New World Order, un riferimento a Wolverine in una foto dal set

Captain America 4, il titolo sarà cambiato?

L'indiscrezione è arrivata dall'account twitter @CanWrGetSomeToast secondo cui il titolo di Captain America: New World Order verrà cambiato e le motivazioni non hanno a che vedere con lo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso. Il New World Order è ovviamente associato a risvolti politici e con tutto quello successo nell'ultimo anno i Marvel Studios potrebbero scegliere un nuovo nome per il film.

L'uscita nelle sale di Captain America: New World Order è prevista per il 2024. Tra i grandi protagonisti del nuovo film figura Harrison Ford, qui al suo debutto ufficiale nell'MCU, nei panni del Generale Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Il suo personaggio sarà nientemeno che il Presidente degli Stati Uniti d'America nel film.