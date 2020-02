Captain America: John Krasinski prende in giro Chris Evans per avergli "rubato" il ruolo

Al contrario di quanto si pensi, gli attori hollywoodiani non sono poi così competitivi tra loro. Per esempio John Krasinski ha preso piuttosto bene la scelta da parte di Marvel di affidare il ruolo di Captain America a Chris Evans, nonostante l'attore di The Office avesse partecipato a sua volta al casting per la parte del super eroe a stelle e strisce.

Krasinski ed Evans sono colleghi ma anche amici di vecchia data e non hanno ancora finito di fare battute sull'iconico ruolo di Captain America, per il quale entrambi fecero l'audizione prima dell'arrivo in sala del film nel 2011. La mancata opportunità nel MCU ha comunque dato a John Krasinski il tempo e i mezzi di passare alla regia con A Quiet Place - Un posto tranquillo, quindi tutto sommato è andata bene così, anche perché lui stesso è convinto che Evans fosse veramente perfetto per il personaggio.

A Quiet Place 2, Emily Blunt: "Il film potrebbe contenere elementi prequel"

A Esquire John Krasinski ha infatti dichiarato: "Le persone hanno questa idea di noi come follemente competitivi. Conosco Chris da una vita e nel momento in cui dissero che Chris Evans aveva avuto la parte io ho detto certo, guardatelo, state scherzando? Lui è Captain America! E ho visto Chris un paio di settimane fa e ne ridiamo ancora. Gli ho detto 'Sono felice che tu sia andato in pensione con il mio ruolo.'

Per John Krasinski potrebbe comunque esserci ancora uno spiraglio aperto alla Marvel. Con la conclusione dell'arco narrativo di Avengers: Endgame, potrebbe infatti essere in cantiere (o almeno in progetto) un nuovo film dedicato ai Fantastici Quattro e voci di corridoio hanno proprio fatto il nome di Krasinski per il possibile ruolo di Mister Fantastic. L'attore si è per altro detto ampiamente disponibile alle trattative, così potrà portare le sue battuta con Chris Evans a un nuovo livello.