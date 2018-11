A Quiet Place 2, Emily Blunt: "Il film potrebbe contenere elementi prequel"

Dopo il successo di A Quiet Place, i protagonisti e autori dell'horror rivelazione John Krasinski ed Emily Blunt sono già al lavoro sul sequel. Tra le idee sul piatto vi sarebbe quella di scavare nel passato dei due personaggi principali.

"L'idea di capire chi erano quelle due persone prima che accadesse ciò che sappiamo è interessante, ma non sono sicura che sia questa la direzione perché al momento siamo concentrati a capire cosa accadrà nel prossimo capitolo" ha dichiarato Emily Blunt, che interpreta la matriarca della famiglia Abbott. "Credo che le persone si sentano coinvolte da questa famiglia... Per adesso è un libro aperto, senza dubbio lo è per John che ci sta riflettendo proprio ora."

John Krasinski, che oltre a dirigere e interpretare A Quiet Place - Un posto tranquillo ha collaborato alla riscrittura, in un primo tempo non aveva interesse a partecipare al sequel, ma poi ha trovato un'idea intrigante su cui concentrarsi:

"Questo è un mondo in cui puoi giocare, non si tratta solo di personaggi da riproporre... è un mondo, il che è un po' diverso, è un'esperienza unica. Non è come Alien o Lo squalo in cui il principale villain è l'elemento che si ripete; qui è in ballo un intero sistema di regole e puoi andare in direzioni diverse."

A Quiet Place, prodotto da Paramount Pictures, ha incassato oltre 334 milioni di dollari a fronte di un budget di 17 milioni. Il film vede protagonisti John Krasinski e la moglie Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

Al centro della storia c'è una famiglia che vive tra i boschi e in modo pacifico, utilizzando per comunicare il linguaggio dei segni per evitare che qualcosa, sentendoli, possa iniziare a cacciarli. Un incidente domestico metterà a rischio la loro esistenza pacifica.

