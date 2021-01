Captain America: il figlio del creatore disgustato dall'uso del supereroe a Capitol Hill

Il figlio del co-creatore di Captain America Jack Kirby ha espresso il proprio disgusto nei confronti dell'uso del supereroe fatto dai manifestanti pro-Trumo durante l'assalto a Capitol Hill.

In un comunicato stampa, Neal Kirby si è detto "infastidito e mortificato" nel vedere i supporter di Donald Trump vestiti col costume di Captain America o con in mano il celebre scudo, simbolo del personaggio durante l'assalto al Campidoglio avvenuto il 6 gennaio:

"Captain America è diventato un simbolo, è stato il protettore della democrazia e della legge per 79 anni. È stato creato da due ragazzi ebrei di New York che odiavano i nazisti e odiavano i bulli. Captain America combatteva per difendere gli emarginati e, mentre la storia è stata scritta, anche prima di acquisire la sua forza grazie agli scienziati dell'esercito, ha sempre difeso ciò che era giusto e non si è mai tirato indietro".

Jack Kirby e Joe Simon hanno creato Captain America nel 1941. Il primo numero del fumetto mostra l'eroe che dà un pugno in faccia ad Adolf Hitler. Uno spirito ben diverso da quello che animava i manifestanti di Capitol Hill il 6 gennaio:

"Queste immagini sono disgustose. Captain America è l'antitesi di Donald Trump. Mentre Captain America è altruista, Trump è egoista. Mentre Captain America combatte per il nostro paese e per la democrazia, Trump combatte per il potere personale e l'autocrazia. Mentre Captain America sta dalla parte dell'uomo comune, Trump sta dalla parte dei ricchi, dei potenti e dei privilegiati. Mentre Captain America è coraggioso, Trump è un codardo. Captain America e Trump non potrebbero essere più diversi."

Ricordiamo che nell'MCU a interpretare Captain America è Chris Evans, fervente anti-trumpiano. Proprio ieri è circolata voce che Chris Evans potrebbe tornare a indossare i panni di Captain America in un nuovo progetto Marvel, anche se lui ha prontamente smentito.