Captain America: Brave New World, Rob Liefeld: "Dopo il flop è ora che Kevin Feige se ne vada"

Rob Liefeld, creatore del personaggio di Deadpool, non ha mandato giù lo snobismo nei suoi confronti da parte di Marvel e ha colto la palla al balzo del calo negli incassi di Captain America: Brave New World per sferrare un attacco diretto a Kevin Feige.

Come era facile aspettarsi, dopo un primo weekend trionfale, l'ultima fatica del Marvel Cinematic Universe Marvel ha segnato un calo degli incassi del 68% nel secondo weekend. Niente di drammatico visto che è un andamento comune a molti film Marvel, ma sufficiente ad alimentare le critiche dei detrattori.

Finora il film ha incassato 289,4 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di produzione dichiarato di 180 milioni di dollari, esclusi i costi di marketing che, uniti ai reshoots, avrebbero fatto lievitare la cifra fino a 300 milioni. Visti i costi, il film potrebbe faticare a realizzare grandi profitti rappresentando un flop dopo l'enorme successo di Deadpool & Wolverine. Flop che, secondo Rob Liefeld, dovrebbe spingere il capo di Marvel Kevin Feige a cedere il passo a un nuovo creativo.

"Togliete Feige come capo. È esaurito" ha scritto il fumettista su X.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il creatore di Deadpool ha rotto con Marvel

Rob Liefeld con la famiglia sul red carpet di Deadpool & Wolverine

Di recente Rob Liefeld ha annunciato di aver tagliato i rapporti con la Marvel poiché non è stato invitato all'after party di Deadpool & Wolverine e i suoi crediti non sono presenti, come richiesto, all'inizio del film. La sua opinione non è certo imparziale, ma Liefeld non è l'unico a pensare che Kevin Feige dovrebbe dimettersi.

Resta da capire se il capo di Marvel, forte di tanti successi, darà retta ai detrattori o se conserverà saldamente il suo posto nonostante gli alti e bassi che lo studio sta attraversando e le nuove strategie per evitare altri flop.