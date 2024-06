Deadpool ,il creatore Rob Liefeld attacca Disney sui compensi: "Mi hanno urlato che loro non sono la Fox"

Nel corso degli anni diversi sceneggiatori si sono scontrati con Disney e Marvel sul tema dei compensi relativi alle apparizioni dei vari personaggi nelle serie tv e nei film. Tra coloro che pare abbiano qualche problemino con la casa di Topolino è Rob Liefeld, creatore di Deadpool, che ha deciso di parlarne pubblicamente sui social. Liefeld è creatore di personaggi come Cable, Deadpool e gli Externals, nonché fondatore di case editrici come Image Comics e Awesome Comics.

Il suo personaggio maggiormente noto è senz'altro Deadpool, protagonista al cinema con Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson e presto di nuovo sul grande schermo in Deadpool & Wolverine, diretto da Shawn Levy. Reynolds per l'occasione affiancherà Hugh Jackman, tornato in pompa magna ad indossare il costume del mutante che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 24 luglio.

Problemi di compensi

Rob Liefeld si è sfogato con queste parole su X:"Ai miei rappresentanti è stato urlato 'Non non siamo la Fox!'. Non ditelo a me. Hanno pure riattaccato. A breve ne saprete di più" ha esordito lo sceneggiatore "Le grandi major cercano di intimidire in ogni modo possibile e i piccoli hanno il compito di andare avanti nonostante le urla". Di recente, Liefeld si è accordato con Warner Bros. per adattare la sua serie a fumetti Avengelyne:"Sulla mia carta bingo non c'era scritto che Warner Bros. mi avrebbe trattato meglio della Disney ma è andata così".

Probabilmente il team di Rob Liefeld pretendeva un compenso simile a Deadpool e Deadpool 2, che fanno parte dell'universo Sony a differenza di Deadpool & Wolverine, per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe. Nel 2021, il creatore di Capitan America Ed Brubaker espresse pubblicamente i suoi problemi con lo studio:"Trovo ridicolo che, in quanto creatore del Soldato d'Inverno, non dovrei preoccuparmi di provvedere a mia moglie se dovessi morire. Col passare degli anni ho iniziato a cercare il motivo per il quale non stessi ottenendo nulla per quanto fatto. Non possiamo nemmeno ottenere un 'grazie' o un credito mentre questi film fanno i miliardi e sembra che abbiamo semplicemente negoziato un cattivo accordo".

Nel cast di Deadpool & Wolverine troviamo anche Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams e Matthew Macfadyen.