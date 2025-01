Captain America: Brave New World, un ex campione WWE avrebbe dovuto far parte del cast

Marvel è celebre per i suoi cameo a sorpresa, e Captain America: Brave New World non è stato da meno. La pellicola, tuttavia, ha rischiato di perdere una delle sue potenziali star, un ex campione della WWE, che avrebbe dovuto apparire nel film prima che il suo ruolo venisse tagliato.

Il wrestler Seth Rollins, superstar della WWE, ha confermato recentemente che inizialmente gli era stato assegnato un ruolo, ma che questo è stato successivamente rimosso a causa di numerose riscritture e riprese.

"Il film uscirà a febbraio e auguro a tutti il meglio, ma io non faccio parte del progetto. A dire il vero, qualsiasi risposta che possa dare sarebbe solo la mia opinione personale. La sceneggiatura è stata sottoposta a molte modifiche e riprese, e quello che dovevo fare, essenzialmente il mio ruolo, è stato ripensato o cancellato", ha spiegato Rollins.

Il wrestler ha poi aggiunto che i Marvel Studios hanno cercato in tutti i modi di mantenerlo nel progetto, anche chiedendogli di partecipare a un'altra audizione per un ruolo differente. Tuttavia, alla fine, non è stato trovato uno spazio per lui nel film.

"Non sono sicuro di quale sarebbe dovuto essere il mio nuovo ruolo, ma alla fine hanno scelto una direzione diversa. So che ci sono state molte riscritture e riprese, e si spera che abbiano ora un prodotto finito di cui siano soddisfatti, ma, purtroppo, sarà senza Seth Rollins", ha concluso.

La trama e il cast del film

Captain America: Brave New World arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio 2025. Nel cast principale del film, troviamo Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson/Captain America, Danny Ramirez come Joaquin Torres/Falcon e Harrison Ford, che interpreterà Thaddeus "Thunderbolt" Ross, noto anche come Red Hulk. Ross era stato precedentemente interpretato da William Hurt, scomparso nel marzo 2022.

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

La sinossi ufficiale del film recita: "Anthony Mackie torna nei panni dell'eroe volante Sam Wilson, che ha ufficialmente assunto il mantello di Capitan America. Dopo un incontro con il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, Sam si ritrova coinvolto in un incidente internazionale. Deve scoprire il motivo di un nefasto complotto globale prima che la mente dietro tutto possa portare il mondo sull'orlo della distruzione".