Captain America: Brave New Workd, Anthony Mackie svela il nuovo costume con una foto inedita

Anthony Mackie, per festeggiare il 4 luglio, ha condiviso online una nuova foto del film Captain America: Brave New World che lo ritrae con il costume creato per il nuovo capitolo del MCU.

L'attore ha accompagnato lo scatto inedito scrivendo nella didascalia "Buon compleanno America!" e aggiungendo un "a presto" che potrebbe far presupporre una sua apparizione a San Diego.

La foto di Mackie su Instagram

L'immagine pubblicata online permette di vedere qualche dettaglio del costume creato per il quarto film di Captain America e i fan, tra i commenti, sembrano essersi divisi tra chi apprezza il cambiamento e chi, invece, non è particolarmente convinto, nonostante sia tradizione che i protagonisti cambino costantemente il proprio look.

Captain America: Brave New World arriverà nei cinema americani il 14 febbraio 2025 e i fan sperano che tra qualche settimana, al San Diego Comic-Con, venga presentato il primo trailer o qualche contenuto in anteprima.

Nell'attesa ecco lo scatto inedito pubblicato online dal protagonista.

La storia di Brave New World

Al centro della trama del nuovo capitolo delle avventure di Captain ci sarà ancora Sam Wilson dopo gli eventi raccontati sul piccolo schermo nella serie The Falcon and the Winter Soldier.

Le prime anticipazioni hanno rivelato che Ross accoglierà il protagonista alla Casa Bianca, dove si svolgerà una scena d'azione che coinvolge degli assassini che cercano di uccidere il Presidente interpretato da Harrison Ford. Sam, inoltre, avrà il compito di riformare gli Avengers.

I fan si attendono delle novità dal Comic-Con di San Diego, evento durante il quale potrebbe essere presentato anche il film Thunderbolts, o le serie Wonder Man, Iron Heart e Wakanda Forever.

Tra gli annunci, invece, potrebbero esserci quelli relativi ai prossimi capitoli delle avventure degli Avengers o al futuro di Blade, il reboot con star Mahershala Ali, le cui riprese sono state a lungo posticipate.