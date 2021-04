Captain America 4: Anthony Mackie trolla Tom Holland dopo le indiscrezioni sul film

Anthony Mackie ha scherzato nuovamente con Tom Holland, alimentando un'amichevole rivalità che anima il Marvel Cinematic Universe ormai da tre anni.

Le battute sarcastiche tra i due attori hanno preso il via nel 2018 durante un panel dell'ACE Comic-Con e ora la star di The Falcon and the Winter Soldier sembra aver segnato una nuova vittoria a proprio favore.

Anthony Mackie aveva dichiarato di non aver visto ancora Spider-Man: Homecoming e Tom Holland aveva replicato "Non ho ancora visto il film su Falcon. Oh, no! Non esiste! Mi dispiace".

Dopo la conclusione di The Falcon and the Winter Soldier l'interprete di Sam Wilson, che ha assunto il ruolo della nuova versione di Captain America, ha quindi pubblicato online un video girato sul set della serie Marvel facendo un riferimento alle notizie riguardanti il nuovo film che dovrebbe vederlo protagonista in fase di sviluppo.

Mackie ha scherzato su Twitter dichiarando: "Parcheggiando fuori dalla casa di Tom Holland...". Il video lo ritrae sospeso in aria con il suo nuovo eroico costume

Anthony Mackie, parlando di Captain America 4, aveva raccontato a Entertainment Weekly: "Ho letteralmente scoperto la notizia in un negozio di alimentari. Il ragazzo alla cassa chiamato Dwayne mi ha detto 'Ehi amico, è reale?'. E mi ha mostrato il telefono. Io ho reagito dicendo 'Non ho sentito nulla'. Ed è quello che amo del lavorare con Marvel. Ti chiamano, dicono 'Vieni a Los Angeles. Vogliamo dirti cosa sta accadendo'. Quindi sono eccitato all'idea di scoprire cosa accadrà, ma non ho sentito nulla".