Capri, Hollywood 2023: Bradley Cooper e Greta Gerwig ospiti del festival

Gli attori e registi Bradley Cooper e Greta Gerwig al centro delle celebrazioni di Capri Hollywood 2023, che si terrà dal 27 dicembre al 1 gennaio. La manifestazione diretta da Pascal Vicedomini onorerà il creatore di Maestro con il Visionary Award e la regista dell'hit dell'anno, Barbie, consegnandole il Lina Wertmüller Award.

Anche la regista italiana Micaela Ramazzotti anche il Premio Wertmüller, che prende il nome dalla pionieristica regista italiana scomparsa nel 2012, per la sua opera prima dietro la macchina da presa, Felicità.

Una foto di Greta Gerwig

Dedicata alla memoria di Marcello Mastroianni, la manifestazione verrà inaugurata dalla proiezione di Estranei, dramma sentimentale con Andrew Scott e Paul Mescal. Maestro sarà proiettato il 30 dicembre.

Il festival aveva precedentemente annunciato che il regista Matteo Garrone e gli attori Seydou Sarr e Moustapha Fall saranno celebrati durante il festival per Io Capitano, che è stato scelto per rappresentare l'Italia nella corsa agli Oscar per il miglior lungometraggio internazionale di questa stagione ed è stato nominato la scorsa settimana come miglior film in lingua non inglese ai Golden Globe.