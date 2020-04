Capone: il film con Tom Hardy verrà distribuito direttamente in streaming?

Capone, il film con protagonista Tom Hardy, sembra destinato a essere distribuito direttamente in formato digitale: il progetto è stato acquistato per il territorio americano da Vertical Entertainment, realtà da tempo attiva sul circuito di video on demand.

Il progetto è in fase di sviluppo fin dal 2016 e dovrebbe debuttare nei prossimi mesi.

Il film, inizialmente intitolato Fonzo, racconterà la vita di Al Capone, ed è stato scritto e diretto da Josh Trank.

Il protagonista è Tom Hardy, mentre Jack Lowden sarà l'agente dell'FBI Crawford.

Nel cast ci saranno anche Matt Dillon, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Kathrine Narducci.

Il lungometraggio mostrerà Al Capone quando, all'età di 47 anni, dopo essere stato in prigione a lungo, deve fare i conti con il declino fisico e mentale, situazione che fa emergere nella sua memoria i ricordi del passato brutale e violento che ha vissuto.

Tra i produttori ci sono Russell Ackerman e Josh Schoenfelder, in collaborazione con Lawrence Bender.