Capitol Hill, James Mangold incita Hollywood a boicottare Fox: "Ha creato questo Presidente"

All'indomani dell'assalto dei sostenitori trumpiani al Campidoglio, James Mangold, regista di Logan - The Wolverine e Le Mans '66 - La grande sfida, invita Hollywood a boicottare Fox, colpevole di aver creato il Presidente Donald Trump.

Wolverine: l'immortale - il regista James Mangold sul set insieme a uno dei suoi interpreti

"Guardare l'illegalità nel nostro Campidoglio - teppisti che sostengono un colpo di stato - mi rattrista profondamente" scrive James Mangold su Twitter. "I Murdoch hanno inflitto alla nostra nazione così tanto razzismo, sessismo, bugie virulente e danni. Amici produttori di contenuti, dobbiamo cancellare le apparizioni su Fox e usare il nostro potere per mantenere gli annunci per i nostri spettacoli fuori da Fox."

Mangold ha poi controbattuto a un altro commentatore specificando che Fox sarebbe "colpevole di aver creato il Presidente Trump".

Il documentarista Ken Burns ha commentato l'assalto al Campidoglio di ieri scrivendo: "Questo è un colpo di stato contro gli Stati Uniti d'America, incitato da Donald Trump. Dovrebbe subire un impeachment da parte del Governo non appena possibile e dovrebbe essere punito e rimosso dal Senato rapidamente. Questa non è l'America, non siamo noi."

Anche la star Mark Ruffalo ha parlato di colpo di stato su Twitter scrivendo: "Immaginate se questa fosse la nostra posizione. Ci sarebbero stati fiumi del nostro sangue nelle strade e nessuno di noi sarebbe stato armato. Questo è stato permesso."

Sulla stessa posizione il regista Michael Moore: "Una folla di traditori ha invaso il Campidoglio superando il cordone di polizia e ora sono entrati nelle camere. La polizia è stata sopraffatta. Uno è stato colpito e portato via. Dove è la Guardia Nazionale? Dove sono i proiettili di gomma? Perché questa masnada non viene arrestata?"