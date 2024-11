Cape Fear - Il promontorio della paura: Javier Bardem protagonista della serie Apple TV+

Apple TV+ ha dato il via libera alla produzione di Cape Fear, una nuova serie tratta dal film cult Il Promontorio della paura. Il progetto sarà prodotto da Martin Scorsese e Steven Spielberg e il protagonista sarà Javier Bardem. L'attore, oltre ad avere il ruolo principale, sarà coinvolto proprio nella produzione.

La serie di Cape Fear

Nick Antosca (The Act) ha creato lo show basandosi sul romanzo The Executioners scritto da John D. MacDonald, sul film diretto nel 1962 da J. Lee Thompson, e sul remake del 1991 firmato da Scorsese.

La serie Cape Fear sarà composta da dieci episodi e viene descritta come un thriller in stile Alfred Hitchcock e un'analisi dell'ossessione americana con i crimini del 21esimo secolo attraverso quello che accade alla coppia felicemente sposata composta dagli avvocati Amanda e Steve Bowden quando Max Cady (Javier Bardem), un famoso killer che ha un legame con il loro passato, esce dalla prigione.

A differenza dalle opere precedenti, entrambi i coniugi lavorano come avvocati, tuttavia per ora non si possono conoscere gli altri cambiamenti compiuti per la serie televisiva. Per ora, inoltre, bisognerà attendere per scoprire i membri del cast delle puntate.

Nei film il ruolo affidato a Bardem era stato interpretato da Robert Mitchum e Robert De Niro. La coppia, invece, aveva i volti di Gregory Peck e Polly Bergen, e Nick Nolte e Jessica Lange.

Il team al lavoro sullo show

La serie sarà prodotta da UCP - divisione di Universal Studio Group - e Amblin Television, realtà con dei legami con la realizzazione dei due lungometraggi.

Nel team della produzione, accanto a Steven Spielberg, ci saranno anche Darryl Frank e Justin Falvey. Alex Hedlund sarà invece coinvolto per conto di Eat the Cat.