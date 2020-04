Cannibal: la saga di Ruggero Deodato avrà un quarto capitolo in versione videogame

Il regista Ruggero Deodato ha annunciato che, in occasione del quarantesimo anniversario di Cannibal Holocaust, ci sarà un quarto capitolo del suo ciclo sui cannibali, questa volta in versione videogioco, di cui è stato diffuso un teaser, grazie alla collaborazione con Fantastico Studio.

Il film aveva debuttato nei cinema italiani il 7 febbraio del 1980, venendo considerato da pubblico e critica un autentico "snuffmovie". L'opera venne però rivalutata nel tempo e venne riconosciuta come in grado di anticipare il genere found footage, ovvero i lungometraggi in stile falso documentario come Blair Witch Project, Cloverfield e Paranormal Activity.

Deodato ha dichiarato: "Sperimentare è una delle cose che reputo più fondamentale nel cinema. Quello che mi interessa realmente è mettermi alla prova, tentare qualcosa di nuovo. Forse è anche per questo che ho aspettato tanto per tornare al mondo della giungla e dei cannibali. All'epoca andavamo nella giungla, convivevamo con gli indigeni, mostravamo al pubblico una realtà che non avrebbero mai potuto vedere e comprendere di persona. Oggi invece esistono decine di documentari e film che mostrano la vita e la natura di quei luoghi, e per me il tema aveva perso attrattiva. L'incontro con i ragazzi di ​Fantastico Studio mi ha offerto l'occasione di tornare a quelle atmosfere, a quei temi, ma tentando qualcosa di nuovo: contaminare il cinema con il mondo dei videogiochi è una nuova sfida, rendere interattiva la storia che raccontiamo apre moltissime nuove possibilità e spero che aiuterà anche ad avvicinare i più giovani al mio universo narrativo".

I temi rimangono quelli che hanno reso celebre la saga: la vita degli indigeni, raccontata nella sua crudezza, e il cannibalismo, potenti metafore che aiutano a rivelare le pulsioni più inquietanti e profonde della nostra società. A cambiare è però la formula: ​Cannibal è un'avventura grafica horror interattiva con la regia e la sceneggiatura di Ruggero Deodato, i disegni originali di Solo Macello, realizzata con ​Unity​, in cui il giocatore prenderà il controllo di diversi personaggi, per rivelare, a poco a poco, i retroscena che li hanno spinti ad una spedizione disperata nelle giungle vergini del Borneo. E ovviamente, arrivare a scoprire il finale della storia, destinato a scuotere dalle fondamenta ogni certezza acquisita durante il gioco.

Cannibal​ sarà disponibile da novembre 2020 per Nintendo Switch, PS4, Xbox One, Pc e mobile.