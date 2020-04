Cannibal Holocaust: Ruggero Deodato e Fantastico Studio annunciano il videogame

Per celebrare i 40 anni di Cannibal Holocaust, il regista Ruggero Deodato e Fantastico Studio hanno annunciato l'arrivo del videogame ispirato al raccapricciante classico found footage.

Cannibal Holocaust: una scena del film

Presentato come "il quarto atteso capitolo del ciclo cannibale di Deodato", Cannibal sarà disponibile da novembre 2020 per Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC e mobile.

"Cannibal è un'avventura horror grafica interattiva realizzata con Unity, con la regia e sceneggiatura di Ruggero Deodato, e con i disegni originali di Solo Macello, in cui il giocatore prenderà il controllo di vari personaggi per rivelare a poco a poco ciò che li ha spinti a imbarcarsi in una spedizione disperata nella giungla del Borneo. Il finale della storia sconvolgerà dalle fondamenta le certezze acquisite nel corso dell'avventura."

Cannibal Holocaust: il poster del videogame Cannibal

La 'trilogia cannibale' di Ruggero Deodato è composta da Ultimo mondo cannibale (1977), Cannibal Holocaust (1980) e Inferno in diretta (1985). Di seguito il teaser del videogame Cannibal.