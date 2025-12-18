John Travolta, Riley Keough è la madre biologica del terzo figlio? L’ipotesi nei documenti giudiziari

In base ai documenti giudiziari in possesso del magazine People, Riley Keough, figlia di Lisa Marie Presley, avrebbe donato i propri ovuli a John Travolta e Kelly Preston che li avrebbero utilizzati per avere il loro terzo figlio, Benjamin.

La tesi in tribunale è stata presentata recentemente dagli ex soci in affari della star di Una pallottola spuntata Priscilla Presley, Brigitte Kruse e Kevin Fialko, nella denuncia contro il figlio di Presley, Navarone Garcia.

La denuncia degli ex soci di Priscilla Presley

Secondo i documenti giudiziari, l'intera famiglia Presley, subito dopo la morte di Lisa Marie si sarebbe 'affannata per ottenere il controllo dell'eredità e per ricevere pagamenti', utilizzando i due querelanti come mediatori.

Riley Keough al photocall di American Honey

"Michael Lockwood, ex marito di Lisa Marie e padre di Harper e Finley Lockwood, si è avvicinato alla querelante Kruse, dicendole che la moglie di John Travolta, Kelly Preston, non era stata in grado di portare avanti una gravidanza, e che Travolta e Presley avevano precedentemente utilizzato gli ovuli di Lisa Marie per ottenere una gravidanza" si legge nella denuncia.

La presunta richiesta di John Travolta alla famiglia Presley

Pare che John Travolta si sia rivolto di nuovo alla famiglia Presley nel 2010, un anno dopo la morte del figlio Jett: "Lockwood sosteneva che Travolta avesse bisogno di aiutare a salvare la propria carriera, minacciata da accuse di aggressione sessuale avanzate da altri uomini, che mettevano a rischio il suo status di protagonista" si legge nei documenti.

"Lockwood affermava che Travolta avesse detto di non voler più usare gli ovuli di Lisa Marie perché non voleva 'ovuli con eroina sopra', e che fu orchestrato un accordo in base al quale Riley Keough avrebbe dato i suoi ovuli a Travolta, affinché Kelly potesse dare alla luce il loro figlio, Ben Travolta". In cambio della donazione degli ovuli, Riley Keough avrebbe ricevuto un vecchio modello di Jaguar e un compenso tra i 10.000 e i 20.000 dollari.