Pedro Almodóvar stufo dei film in lingua inglese: "Il resto della mia carriera in Spagna"

Il regista ha discusso del suo nuovo film, ma ha anche annunciato che probabilmente non girerà più storie ambientate lontane dalla sua nazione e soprattutto in una lingua diversa dalla sua

Nel corso di una recente intervista concessa a El Pais, Pedro Almodóvar ha parlato del suo prossimo film in uscita, Bitter Christmas, alludendo anche al fatto che probabilmente non tornerà più a dirigere storie in lingua inglese.

Il regista ha suggerito che il resto della sua carriera lo vedrà impegnato in Spagna a girare lungometraggi nella sua lingua natia.

The Room Next Door: Tilda Swinton e Julianne Moore insieme a Pedro Almodovar sul set

La svolta in lingua inglese di Almodóvar

Nell'ultimo decennio, il regista ha sperimentato la realizzazione di film in lingua inglese, tra cui due cortometraggi - The Human Voice (2020) e Strange Way of Life (2023) - e nel 2024 con La stanza accanto, con Tilda Swinton e Julianne Moore - film con cui ha finito per vincere il Leone d'Oro a Venezia.

Tuttavia, ora sta tornando alla sua comfort zone spagnola con Bitter Christmas. Leggendo l'intervista, si ha la sensazione che la deviazione hollywoodiana possa essere stata solo un episodio isolato, con il regista che ammette più o meno di non avere alcun desiderio di realizzare altri film negli Stati Uniti.

Amarga Navidad: un primo piano di Milena Smith

Il futuro del regista parla spagnolo

"Immagino che il resto della mia carriera continuerà a svolgersi in Spagna", ha affermato. Secondo Almodóvar, la struttura produttiva americana spesso appare inutilmente elaborata. "A volte gli americani complicano troppo la loro vita", ha spiegato, sottolineando che le produzioni richiedono spesso team molto più numerosi di quanto ritenga necessario.

Onestamente, questo non dovrebbe sorprendere più di tanto. Il cinema di Almodóvar è sempre stato profondamente legato alla Spagna, dal punto di vista culturale, visivo ed emotivo. Cercare di trapiantarlo completamente in un altro sistema sarebbe stato comunque complicato, anche con la partecipazione di grandi star.

Di cosa parla il nuovo film, Bitter Christmas

La storia è incentrata su una donna ossessionata dal lavoro che, dopo la morte della madre, decide di prendersi una vacanza a Lanzarote con un'amica. Una volta lì, le loro esperienze iniziano a rispecchiare una storia scritta da uno sceneggiatore e un regista: un espediente meta-narrativo che sembra perfetto per lo stile di Almodóvar. Il film vede protagonisti Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo e Patrick Criado.

È interessante notare che Almodóvar descrive Bitter Christmas come una sorta di film gemello di Dolor y gloria, uno dei migliori film che ha realizzato in questo secolo, il che suggerisce che il nuovo film potrebbe continuare ad esplorare alcuni di quei temi autobiografici.

Almodóvar è già pronto a tornare sul set

La buona notizia è che il regista non ha alcuna intenzione di rallentare i suoi ritmi di lavoro. A 76 anni, ha annunciato che sta già progettando di girare un altro film l'anno prossimo. Quindi, anche se l'esperimento hollywoodiano potrebbe essere concluso, non sembra che il maestro spagnolo abbia alcuna intenzione di smettere di fare cinema.