Cannes 2025, la Palma d'Oro al regista iraniano Jafar Panahi con Un simple accident: ecco tutti i premi

Sono stati annunciati tutti i vincitori del Festival di Cannes 2025, tra cui non figura Fuori di Mario Martone, unico italiano in concorso. La Palma d'Oro è andata al regista iraniano Jafar Panahi, Wagner Moura, il Pablo Escobar di Narcos, è il miglior attore

Il regista iraniano Jafar Panahi ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2025 con il film Un simple accident. A consegnare il premio è stata la presidente di giuria, Juliette Binoche, con la seguente motivazione: "Per il cuore e la tenerezza, per la libertà ritrovata, per la vita nuova".

Il regista iraniano dissidente, rimasto in carcere per 14 anni, è salito sul palco accompagnato dagli attori, dai produttori e dalla figlia Solmaz, che aveva sfilato con lui sul red carpet.

Tutti i premi di Cannes 2025

Jafar Panahi a Cannes 2025 con la figlia Solmaz

Al buio per diverse ore, a causa di un blackout elettrico che le forze dell'ordine hanno definito di origine dolosa, il Festival di Cannes è riuscito però a garantire la sua cerimonia di premiazione, nonostante le proiezioni previste per l'ultimo giorno fossero state già sospsese per evidenti ragioni.

La giuria, guidata da Juliette Binoche e composta da Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas e Jeremy Strong, ha potuto così consegnare i premi a film e artisti scelti.

Tra cui non ci sono però italiani: su 21 film in concorso, l'unico a rappresentare il nostro Paese era Fuori di Mario Martone, rimasto però a mani vuote.

Ecco i premi assegnati in questo sabato 24 maggio: