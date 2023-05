Cannes 2023, Thierry Fremaux difende Johnny Depp: "Non ho visto un minuto del processo, mi interessa l'attore"

Johnny Depp, nei panni di Re Luigi XV, inaugurerà il concorso di Cannes 2023, al via oggi. L'attore è la star più attesa dopo il ritorno a una grande produzione con il period movie francese Jeanne Du Barry, diretto da Maiwenn. Ma con l'arrivo di Johnny Depp sulla Croisette si temono le possibili polemiche visti i trascorsi legali del divo, accusato di violenza da parte dell'ex moglie Amber Heard e poi assolto dopo un lungo processo mediatico. Ma il delegato generale di Cannes 2023, Thierry Fremaux, chiarisce la sua posizione nell'incontro con la stampa che ha preceduto l'inizio del festival.

Johnny Depp: cresce l'attesa per l'apparizione del divo a Cannes 2023

Cannes in difesa della libertà di pensiero

"Non conosco l'immagine di Johnny Depp negli Stati Uniti. A dire il vero, nella mia vita, ho solo una regola, è la libertà di pensiero, e la libertà di parola e di azione all'interno di un quadro legale", spiega un combattivo Fremaux. "Se Johnny Depp fosse stato bandito dalla recitazione in un film, o il film fosse bandito, non saremmo qui a parlarne. Abbiamo visto il film di Maiwenn e sapevamo di poterlo scengliere per il concorso. Sarebbe stata l'ottava regista donna. Questa [controversia] è emersa una volta che il film è stato annunciato a Cannes perché tutti sapevano che Johnny Depp aveva girato un film in Francia... non so perché sia stato scelto, questa è una domanda che dovreste porre a Maiwenn".

Come riportato da Variety, il delegato generale aggiunge: "Per quanto riguarda il resto, sono l'ultima persona in grado di parlarne. Se c'è una persona al mondo che non ha trovato il minimo interesse verso questo processo così pubblicizzato, sono io. Non so neppure cosa riguardasse. A me interessa solo l'attore Johnny Depp."