Cannes 2023: il festival al via con un ritorno da re per Johnny Depp

Tra qualche ora prenderà il via Cannes 2023 e l'appuntamento cinematografico sulla Croisette prenderà il via alle 19 con la cerimonia di apertura, seguita dalla proiezione, fuori concorso, del film Jeanne Du Barry che segna il ritorno di Johnny Depp come protagonista nel mondo del cinema.

La serata potrà contare anche su un po' di Italia: la madrina di questa 76esima edizione sarà infatti Chiara Mastroianni.

La prima giornata della 76esima edizione

Il Festival di Cannes, in questa annata, vedrà ben tre film italiani in competizione che sperano di poter conquistare la Palma d'oro e gli altri premi ufficiali.

Chiara Mastroianni, la figlia di Catherine Deneuve (che è ritratta nel poster ufficiale) e Marcello Mastroianni, sarà la madrina della cerimonia di apertura e di chiusura, in programma il 27 maggio.

Il sipario sulla kermesse cinematografica si alzerà in realtà alle 14 con la prima proiezione della sezione Cannes Classics: L'amour fou di Jacques Rivette.

Il film di apertura

Alle 19 sarà quindi il turno della cerimonia di apertura al termine del primo red carpet a cui parteciperanno i membri della giuria, tra cui Ruben Östlund e Paul Dano, e celebrità provenienti da tutto il mondo arrivate a Cannes per celebrare il cinema e vivere l'atmosfera all'insegna del glamour e del lusso che da sempre contraddistingue il festival francese.

Jeanne Du Barry - La favorita del Re: Johnny Depp in un primo piano

Il film di apertura sarà Jeanne Du Barry - La favorita del re, diretto da Maïwenn e che vede tra i protagonisti anche Johnny Depp, al suo primo ruolo importante dopo le accuse che gli sono state rivolte dall'ex moglie Amber Heard e il processo che ha conquistato l'attenzione dei mezzi di comunicazione di tutto il mondo. La storia d'amore tra Jeanne Vaubernier e Re Luigi XV rappresenta, nonostante una presenza sugli schermi di soli quindici minuti, il ritorno in grande stile della star del cinema. Nei prossimi giorni Depp sarà inoltre ospite di un gala organizzato da Dior, che ha rinnovato l'accordo con l'attore con un accordo milionario record.

Il film diretto e interpretato da Maiwenn, anche lei al centro delle notizie di cronaca per aver aggredito un giornalista in un ristorante, racconta la storia di Jeanne Vaubernier, una donna determinata a lasciarsi alle spalle la povertà usando il suo fascino. Il suo amante, il Conte Du Barry, diventa ricco grazie a Jeanne e progetta di farle incontrare il Re, sfruttando un incontro con l'influente Duca di Richelieu. Tra il sovrano e Jeanne è amore a prima vista e la donna diventa la sua favorita, scatenando scandali e problemi a corte.

Johnny Depp stringe un accordo milionario record con Dior

Sarà comunque interessante assistere alle dichiarazioni di Maiwenn e di Johnny Depp, considerando che la regista non ha messo a tacere, e anzi ha alimentato, le voci riguardanti la tensione esistente sul set quando ha dichiarato in modo molto onesto: "Johnny è una star, un re e... un americano. Mi era stato detto di non dirgli mai che lo stavamo aspettando per girare una scena, mi era stato impedito di bussare alla porta del suo camerino. Un giorno l'ho fatto comunque. E lui mi ha fatto capire che avevo compiuto un gesto di intrusione inaccettabile e mi ha chiesto come mi sarei sentita io se fosse venuto a bussare alla porta del mio camerino. Gli ho risposto che tutti lo fanno sempre, perché è così che funziona un set in Francia".

La serata sulla Croisette, per chi non farà parte dei fortunati impegnati in party ed eventi esclusivi post cerimonia di apertura, potrebbe comunque proseguire con il primo dei titoli proiettati in spiaggia: Underground, di Emir Kusturica.