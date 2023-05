Cannes 2023, Sean Penn: "I produttori cinematografici si comportano come dei banchieri"

Sean Penn è stato inequivocabile al Festival di Cannes 2023 quando gli è stato chiesto di parlare dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood che sta avendo luogo nelle ultime settimane: l'attore ha affermato che la PGA, la cosiddetta Producer Guild of America, è più simile a un gruppo di banchieri che di produttori cinematografici.

Durante la conferenza stampa per Black Flies, il viscerale dramma d'azione in cui recita accanto a Ty Sheridan e Michael Pitt, Penn ha affermato: "L'industria ha sfruttato gli sceneggiatori e i registi per tanto, davvero troppo tempo. Appoggio lo sciopero della WGA, ovviamente."

"La prima cosa che dovremmo mettere in evidenza in questo dibattito è quella di cambiare nome all'associazione dei produttori e chiamarli con un nome che rappresenta quello che sono veramente, ovvero un'associazione di banchieri che da tempo si approfittano del lavoro degli autori", ha continuato l'attore.

"È difficile per così tanti scrittori in tutto il settore non lavorare durante questo periodo. Ci costringe a tirare fuori la nostra anima", ha concluso Sean Penn, prima di attaccare l'uso dell'IA nel cinema: "Ci sono in giro nuove idee, tossiche, tipo che i film si possano scrivere con l'intelligenza artificiale. Mi colpisce che un'oscenità simile si sia potuta diffondere".