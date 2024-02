Asphalt City: Tye Sheridan e Sean Penn nel trailer del nuovo thriller

Vertical ha condiviso il primo trailer di Asphalt City, in precedenza intitolato Black Flies, il film con star Tye Sheridan e Sean Penn presentato alla 76esima edizione del Festival di Cannes.

Il lungometraggio debutterà nelle sale americane il 29 marzo e il video anticipa le dinamiche esistenti tra i due protagonisti, due paramedici che intervengono per aiutare in caso di emergenza.

Di cosa parla Asphalt City

Al centro della trama di Asphalt City ci sono Ollie Cross, ruolo affidato a Tye Sheridan, che deve collaborare con il veterano Gene Rutkovsky, la parte affidata a Sean Penn, ritrovandosi alle prese con un mondo molto duro e complicato.

Nel film hanno recitato anche Katherine Waterston, Kali Reis (recentemente star di True Detective: Night Country), Michael Pitt e Mike Tyson con un cameo.

Asphalt City è stato diretto da Jean-Stéphane Sauvaire.

Il progetto è un adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Shannon Burke ed è descritto come un thriller molto intenso.

La sceneggiatura è firmata da Ryan King e ha al centro un gruppo di paramedici, alle prese con i rischi e il peso del loro lavoro.

Il progetto diretto da Sauvaire offrirà una visione sulla vita per le strade e sulla fatica affrontata da un medico nel tentare di aiutare gli altri nonostante una paura crescente che lo porta a pensare che non potrà mai fare una differenza nella società.