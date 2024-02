Daddio, la lunga notte di Dakota Johnson e Sean Penn nel teaser del film

Sony Pictures Classics ha pubblicato il primo trailer di Daddio, con protagonisti Dakota Johnson e Sean Penn. Dopo le pessime recensioni ricevute da Madame Web, nel quale interpreta la protagonista Cassandra Webb, l'attrice torna sul grande schermo con un lungometraggio completamente differente, diretto da Christy Hall (Resident Evil: Degeneration, Penny Dreadful).

Daddio è stato presentato all'ultimo Toronto International Film Festival e racconta la storia di un viaggio in taxi che cambierà la vita, dall'aeroporto JFK di New York al cuore di Manhattan. Johnson interpreta la passeggera mentre Penn è l'autista, nel film che sancisce il debutto in un lungometraggio dietro la macchina da presa di Christy Hall.

Prima volta

Il film è il primo dramma realistico a far uso della tecnologia del Volume utilizzata in The Mandalorian, che consiste nella presenza di pannelli LED che rendono gli sfondi VFX in tempo reale, una sorta di evoluzione del blue screen. Il film ha un impianto teatrale accentuato dalla presenza di due soli attori nel cast.

Christy Hall ha parlato in questi termini dei due protagonisti:"Hanno davvero portato il teatro perché entrambi sono persone di teatro. Sean è stato a Broadway, ha lavorato con Sam Shepard per molti anni, dando origine a molte delle sue opere a San Francisco. Dakota ha fatto teatro prima di diventare la gloriosa star del cinema che è ora. Quindi, abbiamo trattato tutto come se fosse una pièce teatrale".