Cannes 2023, Jude Law su Firebrand e la monarchia inglese: 'Per me è come il teatro'

Jude Law ha parlato del suo personaggio in Firebrand al Festival di Cannes, affermando che interpretare Enrico VIII ha cambiato per sempre il modo in cui vede la monarchia inglese.

Firebrand ha appena debuttato al Festival di Cannes 2023 e durante una recente conferenza stampa Jude Law, il protagonista della pellicola, si è aperto a proposito del ruolo di Enrico VIII e di come le riprese hanno profondamente cambiato il modo in cui vede la monarchia inglese.

Il film in concorso a Cannes, dove questa domenica ha ricevuto un'ovazione di oltre 8 minuti, si concentra sulla sesta e ultima moglie del re Enrico VII, Caterina Parr, interpretata dall'attrice premio Oscar Alicia Vikander. Law interpreta il re che, sempre più malato e paranoico, torna dalla guerra per scoprire che la regina sta cercando di trasformare la corte secondo le sue radicali convinzioni protestanti.

Firebrand: un primo piano di Jude Law a Cannes 2023

A proposito della monarchia inglese, Law ha affermato: "Per me è come il teatro, anche se sono leggermente più ossessionato dal teatro. In tutta onestà non seguo molto le notizie che riguardano i reali.Anche se devo dire che questo nostro periodo storico è estremamente affascinante".

"Tuttavia non mi interessa il pettegolezzo. Non trovo alcun interesse in esso. Non mi piacciono le chiacchiere, ma è molto interessante guardare le foto e vedere come si relazionano ad oggi", ha dichiarato Jude Law. "Per interpretare Enrico VIII mi sono concentrato sulle sue fragilità fisiche e su come le affrontava... in questo modo è diventato una persona empatica."