Cannes 2022: Vincent Lindon presidente della giuria che comprende anche Jasmine Trinca

Vincent Lindon sarà il presidente della giuria di Cannes 2022 e tra gli artisti coinvolti per assegnare la Palma d'oro e gli altri premi ufficiali ci sarà anche l'attrice italiana Jasmine Trinca.

L'edizione numero 75 del festival si svolgerà dal 17 al 28 maggio sulla Croisette.

Vincent Lindon ha vinto il premio come Miglior Attore al Festival di Cannes nel 2015 e sarà il primo attore francese a ricoprire l'incarico di Presidente della Giuria dopo Isabelle Huppert, che nel 2009 ha dato il suo contributo all'assegnazione dei premi.

Gli altri membri della giuria che assegneranno la Palma d'oro e gli altri riconoscimenti ufficiali saranno il regista Asghar Farhadi (A hero), il regista Jeff Nichols (Take Shelter), l'attrice e regista Rebecca Hall (Passing), l'attrice indiana Deepika Padukone (Chennai Express), l'attrice svedese Noomi Rapace (Lamb), la regista e attrice italiana Jasmine Trinca, il regista francese Ladj Ly (Les Miserables), e il regista norvegese Joachim Trier (The Worst Person in the World).

Vincent Lindon ha dichiarato in un comunicato: "È con un grande onore e mi dà grande orgoglio aver ricevuto la fiducia, nel mezzo del tumulto di tutti gli eventi che stanno acadendo nel mondo, di occuparmi dello splendido e impegnativo compito di guidare la giuria della settantacinquesima edizione del Festival di Cannes. Con la mia giuria cercheremo di occuparci nel miglior modo dei film del futuro, tutti che propongono la stessa segreta speranza di coraggio, lealtà e libertà, con la missione di emozionare il più grande numero di donne e uomini parlando loro delle ferite e delle gioie che si hanno in comune. La cultura aiuta l'anima umana a sollevarsi e a sperare per il domani".