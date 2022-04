Cannes 2022, selezionati nuovi film; Le otto montagne è in concorso

Il Festival del Film di Cannes 2022 ha aggiunto altri film alla sua line-up comunicata la settimana scorsa. A trovare posto in concorso è anche Le otto montagne, tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Cognetti vincitore del Premio Strega.

Oltre a Le otto montagne (Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen, Italia/Belgio), gli altri film inseriti in concorso sono Un petit frère (Léonor Serraille, Francia) e Tourment sur les iles (Albert Serra, Spagna).

La sezione Cannes Premiere, invece, ha aggiunto Don Juan (Serge Bozon, Francia), La nuit du 12 (Dominik Moll, Francia) e Chronique d'une liaison passagère (Emmanuel Moret, Francia).

Midnight Screening si arricchisce di Rebel (Adil El Arbi, Bilall Fallah, Belgio). Più nutriti gli innesti di Un Certain Regard, che ha aggiunto alla sua line-up Plus Que Jamais (Emily Atef, Germania, Francia), Mediterranean Fever (Maha Haj, Palestina), Le bleu du caftan (Maryam Touzani, Marocco) e Harka (Lotfy Nathan, Tunisia).

Fuori concorso è stato aggiunto L'Innocent di Louis Garrel. Per quanto riguarda le Proiezioni speciali, invece, sono stati inseriti in line-up Mi pais imaginario (Patricio Guzmán, Cile), The Vagabonds (Doroteya Droumeva, Germania), Riposte Feministe (Marie Perennes, Simon Depardon, Francia), Restos do vento (Tiago Guedes, Portogallo), Le petit Nicolas qu'est-ce qu'on attend pour etre (Amandine Fredon, Benjamin Massoubre, Francia).

Settimana scorsa, il Festival di Cannes 2022 ha annunciato il ricco programma della nuova edizione: da citare i nomi di David Cronenberg, James Gray, Mario Martone, Claire Denis, Hirokazu Kore-eda, Park Chan-wook e Michel Hazanavicius.