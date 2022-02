Cannes 2022: Netflix non presenterà nessun film al Festival

Il momento della distensione non è ancora giunto. Netflix avrebbe deciso di non presentare nessun film a Cannes 2022, dove manca dal 2017, né in concorso né fuori concorso.

Secondo Variety, lo streamer non presenterà in anteprima mondiale nessun film nella 75° edizione del festival in arrivo. Raggiunto da IndieWire, Netflix ha rifiutato di commentare la notizia.

Se confermato, ciò significa che il programma di Cannes dovrà fare a meno di alcuni dei titoli più attesi, in particolare pensiamo a Blondetitoli Netflix alla moda, biopic su Marilyn Monroe diretto da Andrew Dominik con Ana de Armas nei panni della Monroe, basato sul romanzo di Joyce Carol Oates.

In precedenza, Dominik aveva confessato di sperare che il direttore del festival Thierry Fremaux avrebbe offerto al film una prima mondiale al festival. Fonti vicine a IndieWire affermano che il regista avrebbe recentemente inviato un link del film a Fremaux, che lo ha adorato lodando la performance di Ana de Armas.

Le regole di Cannes richiedono che ogni film in concorso al festival abbia un'uscita nelle sale in Francia. Come annunciato all'inizio di questa settimana, Netflix ha firmato un accordo per cui lo streamer può mostrare i film 15 mesi dopo la loro uscita nelle sale in Francia sulla piattaforma, ponendo fine alla finestra di 36 mesi tra le sale e lo streaming prevista in precedenza.

Nel 2021, Thierry Frémaux aveva dichiarato a Deadline che Blonde avrebbe potuto far parte del programma: "È bellissimo, l'ho visto e ho invitato il film fuori concorso. Netflix non vuole venire a Cannes, ma li ho invitati comunque e purtroppo... è importante, non rifiutiamo noi i film di Netflix, è Netflix che non vuole o non può... Vogliono partecipare al Concorso, ma i film che fanno parte del Concorso devono essere distribuiti nelle sale in Francia".

Secondo quanto riferito, Fremaux ha cercato di corteggiare il co-CEO di Netflix Ted Sarandos per proiettare i titoli dello streamer fuori concorso dove manca dal 2017, anno in cui il festival ospitò Okja di Bong Joon Hoe The Meyerowitz Stories di Noah Baumbach in concorso.

L'edizione 2022 del Festival di Cannes si terrà dal 17 al 28 maggio.