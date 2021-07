Cannes 2021: Tilda Swinton vive con un suono misterioso nel trailer di Memoria, di Apichatpong Weerasethakul

"È come un rombo dal centro della Terra." Con queste parole Tilda Swinton descrive il suono che l'accompagna nel trailer di Memoria, debutto in lingua inglese del regista Apichatpong Weerasethakul presentato a Cannes 2021. Al centro della storia una donna che viaggia in Sud America mentre cerca di risolvere il mistero della sua "misteriosa sindrome sensoriale".

Memoria vede Tilda Swinton nei panni di Jessica Holland, una donna scozzese in visita in Colombia che sta cercando di trovare la risposta ai suoni che continua a sentire nella sua testa. Apichatpong Weerasethakul ha dichiarato lo scorso anno di aver scritto la parte pensando proprio a Tilda Swinton, osservando che durante il processo di ripresa "è stata lei a mostrarmi questo personaggio". Il trailer è vago sui dettagli, ma crea un'atmosfera intrigante attraverso il suo uso intelligente del suono. Tuttavia, ci sono riferimenti alla trapanazione, una procedura chirurgica in cui viene praticato un foro nel cranio di qualcuno. È stato usato per alleviare la pressione sotto il cranio, ma nei tempi antichi veniva anche eseguito sulle persone (spesso contro la loro volontà) per "far uscire gli spiriti maligni".

In una recente intervista con l'Hollywood Reporter, Weerasethakul ha affermato di essere stato ispirato a scrivere il film mentre era in viaggio in Colombia e si è trovato a sviluppare i sintomi della Sindrome della Testa che Esplode, una condizione medica in cui le persone si trovano svegliate dal suono di un forte esplosione. Da lì, Memoria diventa una storia su Jessica che trova se stessa mentre cerca risposte alla sua condizione. Il suono che sente è fisico, psicologico o forse qualcosa di soprannaturale?

"È diventata la storia di questa donna che vaga da un luogo all'altro, non sappiamo molto del suo passato, ma questo non mi interessa. Se conosci i miei film, si tratta più del momento. In retrospettiva, penso che l'intero film riguardi la guarigione e la ricerca di te stesso. O semplicemente, la ricerca di una connessione con un luogo e la sua gente, e il processo di simulazione e trasformazione interna. Spero che il film sia compreso in questo modo perché non sono in grado di spiegarlo. Penso che anche dopo la visione il pubblico non sappia davvero di cosa parla. Sono solo sensazioni".