Shining a Cannes 2019: Alfonso Cuarón presenterà la versione restaurata del film

Philip Stone e Jack Nicholson in una scena di Shining

Shining, l'indimenticabile pietra miliare dell'horror a cura di Stanley Kubrick, farà parte del palinsesto di mezzanotte di Cannes 2019, grazie a un nuovo restauro. Questo è quanto ha annunciato la kermesse francese presentando il programma di Cannes Classics, la sezione dedicata ai classici restaurati e ai documentari sul cinema. Un programma ricco e variegato, tra omaggi a Milos Forman e Bernardo Bertolucci, di cui fa parte anche questa nuova copia del film di Kubrick, la cui proiezione a Cannes vanterà l'introduzione di Alfonso Cuarón, il quale torna sulla Croisette dopo essere stato membro della giuria nel 2008.

A destare curiosità, leggendo il comunicato ufficiale, è soprattutto la durata annunciata per Shining: 146 minuti. Salvo smentite, dovrebbe trattarsi della primissima versione del film, praticamente mai vista nei quasi quarant'anni che sono passati dall'uscita. Esistono infatti tre montaggi del celebre adattamento del romanzo di Stephen King: il primo, che durava appunto 146 minuti, circolò nelle sale americane solo per una settimana, prima che lo stesso regista chiedesse ai proiezionisti di rimuovere un epilogo dove Wendy e Danny Torrance sono in ospedale dopo essere fuggiti dall'albergo. Il film arrivò così a durare 144 minuti, ed è la versione che esiste tuttora sul mercato statunitense. Il terzo montaggio è quello europeo, accorciato di circa 25 minuti (due attori non appaiono proprio in questa versione, ma sono comunque menzionati nei titoli di testa). Qualora fosse confermato che il restauro presentato a Cannes si basa sul primo montaggio, sarebbe la prima volta dal 1980 che quella versione viene mostrata in pubblico. Come per gli altri film di Kubrick, i lavori di restauro sono stati supervisionati e approvati dal suo vecchio assistente personale, Leon Vitali.

Il 72. Festival di Cannes si svolgerà dal 14 al 25 maggio. Qui trovate il programma della Selezione Ufficiale.