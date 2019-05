Cannes 2019: Rocketman è pronto a conquistare la Croisette, in concorso arriva Ken Loach

Cannes 2019 ospiterà nella serata di oggi l'attesa anteprima mondiale di Rocketman, il film biografico dedicato alla vita di Elton John che porterà sulla Croisette le star del cinema e della musica per animare uno dei red carpet più attesi di questa edizione del Festival francese.

Nella giornata verrà inoltre presentato in concorso Sorry We Missed You, il nuovo lungometraggio diretto da Ken Loach.

Rocketman, che dopo la presentazione in anteprima verrà distribuito nei cinema italiani il 30 maggio, racconta la vita di Elton John (Taron Egerton) fin dall'infanzia, in cui si distingue come prodigio della musica fino a entrare nella prestigiosa Royal Academy of Music, seguendone poi l'ascesa come superstar e la partnership con il musicista e compositore Bernie Taupin (Jamie Bell). Nell'iconico ruolo della popstar britannica c'è Taron Egerton, e il cast è composto anche da Richard Madden che interpreterà lo storico manager e amante di Elton John, John Reid, mentre Bryce Dallas Howard sarà la madre del cantante.

Alla regia del film c'è Dexter Fletcher, che ha utilizzato la sceneggiatura firmata da Lee Hall. I produttori sono Elton John stesso, David Furnish e il regista Matthew Vaughn.

Per Rocketman Taron Egerton ha eseguito personalmente le canzoni di Elton John imparando non solo a cantare professionalmente, ma anche a reinterpretare i brani per evitare la pura imitazione.

In corsa per la Palma d'oro ci sarà invece il regista Ken Loach, che ha collaborato nuovamente per realizzare Sorry We Missed You con lo sceneggiatore Paul Laverty. Al centro della trama ci sono Ricky (Kris Hitchen) e la sua famiglia, alle prese con i problemi economici fin dal 2008 e determinati a cogliere una possibile opportunità di indipendenza grazie a un nuovo furgoncino e a una potenziale attività legata alle consegne a domicilio.

