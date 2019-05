Cannes 2019: Quentin Tarantino torna sulla Croisette per presentare C'era una volta... a Hollywood

Cannes 2019 svelerà finalmente l'atteso ritorno di Quentin Tarantino alla regia con il suo C'era una volta... a Hollywood. Sulla Croisette arriveranno le star Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie per celebrare il nono film diretto dal regista che proprio al festival francese ha ottenuto la sua consacrazione.

Nel programma della giornata anche i nuovi film di Bong Joon Ho e Robert Rodriguez.

C'era una volta a Hollywood è infatti ambientato nella Los Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l'attore televisivo Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il progetto presenta un cast stellare e diverse linee narrative in un tributo all' ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood. Gli eventi al centro del lungometraggio permetteranno inoltre di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

Tra gli interpreti del film - a proposito, qui potete leggere il nostro commento al trailer di C'era una volta a Hollywood - ci saranno anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa. C'era una volta a Hollywood uscirà nelle sale italiane a settembre.

Dalla Corea del Sud arriva Parasite: il film in concorso diretto da Bong Joon-ho in cui si racconta la storia della famiglia di Ki-taek, alle prese con problemi economici. Il figlio Ki-woo, grazie a un amico, ottiene un lavoro ben pagato come tutor e parte per incontrare la famiglia di Mr. Park, a capo di un'importante azienda internazionale. Ki-woo incontra quindi Yeon-kyo e il primo incontro tra le due famiglie dà il via a una serie di bugie e problemi.

Alla Quinzaine des Réalisateurs approda invece Red 11, ispirato all'esperienza realmente vissuta dal regista Robert Rodriguez, modificata in modo oscuro e horror. Il film è ambientato nel mondo oscuro delle ricerche scientifiche e segue ciò che accade quando un ragazzo si offre come cavia per ottenere dei soldi facili. Il giovane Rob, a cui viene assegnato il colore e numero Red 11, vuole trovare un modo per salvarsi da un debito di 7.000 dollari, ma la situazione diventa surreale quando non riesce più a rendersi conto se l'ospedale in realtà sta cercando di ucciderlo o se sta affrontando gli oggetti collaterali della sostanza che gli è stata somministrata.

