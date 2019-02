Candyman: Yahya Abdul-Mateen II protagonista del nuovo film?

Candyman ritornerà sul grande schermo grazie a Jordan Peele, coinvolto come produttore, e il protagonista dovrebbe essere Yahya Abdul-Mateen II. L'attore, recentemente interprete di Black Manta in Aquaman, dovrebbe quindi essere il villain nel lungometraggio diretto da Nia DaCosta e che verrà prodotto da MGM, Win Rosenfeld, in collaborazione con Monkeypaw Productions.

Il film è stato ideato come "sequel spirituale" dell'horror originale e riporterà la storia nell'area di Chicago dove si erano svolti gli eventi del progetto arrivato nelle sale del 1992. Candyman - Terrore dietro lo specchio raccontava la storia di uno studente che indaga sulla leggenda del "mostro" mentre scrive una tesi sulle leggende metropolitane.

Il film dovrebbe essere distribuito nei cinema americano il 12 giugno 2020 e la produzione dovrebbe iniziare in primavera.

Peele, nel mese di marzo, porterà invece nelle sale il suo nuovo film da regista intitolato Noi in cui si racconterà la terrificante storia di una famiglia alle prese con i propri "sosia".