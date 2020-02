Candyman: Jordan Peele sfida Twitter a dire il suo nome

Poco prima del lancio del trailer per il nuovo Candyman, il regista Jordan Peele ha coinvolto Twitter in una sorta di gigantesca evocazione di massa. Dal suo profilo ufficiale, ha sfidato gli utenti a scrivere cinque volte il nome di Candyman in un solo post, grazie al quale avrebbero ricevuto un primo sguardo all'attesissimo sequel.

Il trailer del Candyman di Jordan Peele ha già fatto la sua comparsa, ma vale la pena fare un passo indietro per ammirare il fantastico gioco horror che il regista ha messo in moto su Twitter come stunt pubblicitario (e sicuramente anche per il suo personale divertimento!) Il post di Peele recitava: "Ti sfido a dire il suo nome. Clicca sotto per twittare #Candyman 5 volte in un posto. Candyman infesterà il tuo feed con un esclusivo primo sguardo al film."

I dare you to say his name.



Click below to tweet #Candyman 5 times in one post. @CandymanMovie will haunt your feed with an exclusive first look. See the trailer on Thursday. — Jordan Peele (@JordanPeele) February 25, 2020

Le reazioni al post di Peele sono state scatenate, e insieme alla voglia di accaparrarsi qualche estratto dal trailer c'è anche stato un certo timore, perché non si sa mai... Con i demoni non si scherza! Ma Candyman è veramente considerabile come demone? L'approccio dell'originale del 1992 aveva certamente più a che fare con la vendetta e la rivalsa sociale, elemento che sarà presumibilmente molto presente anche nel sequel che uscirà a giugno 2020.

Come già il Candyman di Tony Todd, il nuovo protagonista Yahya Abdul-Mateen II è un artista di colore e sarà lui a riportare in vita la leggenda del killer uncinato. Conoscendo l'ossessione di Jordan Peele per i doppelgänger, possiamo anche aspettarci un taglio improntato alla possessione, oltre a una lunga e dettagliata serie di omicidi, che stavolta hanno luogo nel contesto di un quartiere gentrificato e nell'ambiente dell'arte della Chicago bene, dove il ricordo del razzismo e della discriminazione di classe dovrebbe essere soltanto un lontano e sbiadito ricordo.