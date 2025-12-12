Non solo Sandokan: Can Yaman agente segreto nelle prime foto della serie spagnola Il labirinto delle farfalle

Se per il pubblico italiano è il nuovo Sandokan, per quello spagnolo sarà presto un agente segreto in cerca di vendetta: ecco Can Yaman nelle prime foto della serie Il labirinto delle farfalle

Non soltanto Sandokan per Can Yaman: mentre in Italia la nuova serie ispirata ai romanzi di Emilio Salgari è diventata un fenomeno, il suo protagonista è in Spagna per girare Il labirinto delle farfalle, di cui sono arrivate le prime foto ufficiali.

Lasciati i panni del pirata in Italia (ma li riprenderà presto per la seconda stagione), l'attore turco si è calato in quelli dell'agente segreto Andrés per quella che sarà la sua prima serie in lingua spagnola. Gli episodi verranno trasmessi in Spagna durante l'autunno 2026, e con ogni probabilità arriveranno anche nel nostro Paese, sull'onda dell'enorme successo di cui gode Can Yaman.

Cos'è Il labirinto delle farfalle, la nuova serie di Can Yaman

Prodotto da Secuoya Studios, il nuovo progetto viene descritto come un thriller romantico in 8 episodi, che vedrà la star di Sandokan cimentarsi con scene d'azione incredibili. Anche perchè Can avrà un compito non facile: sarà un agente segreto.

Can Yaman passerà dall'essere una spia impeccabile al diventare l'uomo più ricercato di Spagna. E tutto per via di un tradimento. Mentre lotta per riabilitare il suo nome e smascherare coloro che intendono rapinare le casse dello Stato, scoprirà che l'amore potrebbe essere la sua più grande debolezza o l'unica salvezza.

Nel cast, oltre all'attore turco, ci saranno anche María de Nati, Andrea Duro, Félix Gómez, Noa Rollón, Michelle Calvo, Leander Vyvey, Paco Tous, Marta Solaz, Víctor Clavijo, Antonio Gil e Jorge Suquet. Diretta da Alberto Ruiz Rojo e Iñaki Peñafie, la serie è scritta da Angela Obón e Daniel Corpas.

Il futuro professionale di Can Yaman, da Sandokan 2 alla comedy

Sandokan: Can Yaman durante una battaglia

Cominciate all'inizio di novembre, le riprese a Tenerife termineranno certamente prima della primavera 2026, quando Yaman dovrà tornare in Italia per la produzione della seconda stagione di Sandokan. I nuovi episodi della serie vedranno schierato ancora al completo il cast principale, mentre si vocifera di un nuovo ingresso illustre: niente di ufficiale, ma a quanto pare i produttori starebbero cercando di convincere Kabir Bedi a tornare dalle parti delle avventure salgariane.

Le riprese di Sandokan 2, in base a quanto dichiarato da Ed Westwick nel podcast di Giulia Salemi, Non lo faccio per moda, dovrebbero impegnare il cast sicuramente per la primavera e l'estate 2026.

Ospite di Fiorello a La Pennicanza su Radio 2, invece, Can Yaman ha invitato lo showman siciliano a prendere parte a quello che pare essere un nuovo progetto ancora in embrione della Lux Vide. Una novità di cui in verità lui stesso aveva già parlato in diverse interviste, compresa quella realizzara con Mara Venier per Domenica In: una serie comedy di cui conosciamo fin qui un solo dettaglio, Can Yaman sarà perseguitato dalla sfortuna con le donne.