Cameron Diaz spiega perché si è presa una pausa dalla recitazione: "Devi scegliere cosa conta di più"

Cameron Diaz, durante un'intervista di CBS Mornings, ha spiegato per quale motivo si è presa una lunga pausa dalla recitazione prima di decidere di tornare a recitare in un film con Jamie Foxx.

Negli ultimi quattro anni Cameron Diaz si è presa una pausa dalla recitazione: si è occupata di sua figlia di due anni, di suo marito, e ha creato il proprio marchio di vino chiamato Avaline. Tuttavia, un film Netflix con Jamie Foxx l'ha convinta ad abbandonare il pensionamento e cambiare di nuovo il suo stile di vita.

Prima di tornare ufficialmente alle riprese, la nativa di San Diego ha spiegato perché si è allontanata dal mondo del cinema. La Diaz ha debuttato all'età di 21 anni nel ruolo di Tina Carlyle nel film The Mask - da zero a mito del 1994: lavorare a Hollywood per così tanto tempo e da una così tenera età può far desiderare a qualsiasi attore di prendersi una pausa per ridefinire il proprio futuro.

Durante un'intervista con CBS Mornings, la star ha dichiarato: "Quando stai facendo qualcosa che conosci bene e che ha consumato tutta la tua vita, è saggio dire: 'Sai una cosa? Fammi solo fare un passo indietro per un secondo, fammi dare un'occhiata da lontano e fammi vedere quali sono le cose che potrei fare meglio, facendomi sentire più integra.' E L'ho fatto."

"Voglio dire, mi mancano molti aspetti della recitazione o del fare film ma è uno stile di vita diverso e devi essere pronta ad accettarlo. Hai un valore pari a 100 e devi capire come dividerlo in tutte le parti della tua vita. Devi scegliere cosa conta di più", ha concluso Cameron Diaz.