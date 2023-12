Cameron Diaz furiosa per le voci sul cattivo comportamento di Jamie Foxx sul set: 'Jamie è il migliore'

Cameron Diaz si è scagliata contro le voci secondo cui Jamie Foxx sarebbe stato "pazzo" sul set del loro film Netflix Back in Action. Foxx era nel bel mezzo delle riprese quando è stato ricoverato in ospedale per delle complicazioni mediche e, in seguito all'incidente, racconta Diaz, si erano diffuse delle voci sul cattivo comportamento di Foxx che avrebbe reso tutti infelici sul set.

Durante il podcast Lipstick on the Rim, l'attrice ha difeso l'attore scagliandosi contro queste voci: "Odio davvero tutte le cose che sono state dette sul nostro set in quel momento. Ti viene voglia di urlare a squarciagola: 'Ma di cosa state parlando?' ... Jamie è, tipo, la cheerleader di tutta la troupe. Tutti lo amano. Ci divertiamo tantissimo sul set con lui ed è un professionista a tutti i livelli".

"Jamie è il migliore. Lo adoro tantissimo. È una persona speciale, ha tanto talento ed è così divertente. Gli intoppi che si sono verificati durante la produzione sono il genere di cose naturali che succedono sul set. Non c'è stato nessun ritardo se non, ovviamente, verso la fine. Ed questa è una cosa di cui non spetta a me parlare".

L'incidente di Foxx

La Diaz ha rifiutato di parlare dell'incidente di Foxx, ma ha detto che l'attore premio Oscar sta tornando in carreggiata alla grande, come ha annunciato lui stesso.

"Quando vedo e sento persone che cercano di distruggere un'altra persona in questo modo...Jamie è così di classe. Dice: 'No. Lasciali parlare'. Tuttavia, la cosa mi ha fatto davvero arrabbiare", ha concluso Diaz.

L'attrice non si è espressa riguardo alle recenti accuse di violenza sessuale fatte a Foxx, accuse prontamente respinte dallo stesso.