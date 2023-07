Call My Agent – Italia 2: svelato il cast della seconda stagione

Sky annuncia il cast di Call My Agent - Italia 2, tante sorprese per lo show che farà ritorno in esclusiva su Sky nel 2024 con la nuova stagione.

Svelato il cast di Call My Agent - Italia 2, che debutterà nel 2024 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Sei nuovi episodi in arrivo per il remake Sky Original del cult francese Dix pour cent, di cui è stato battuto a Roma in questi giorni il primo ciak.

Straordinario l'elenco delle guest star di questa seconda stagione dove, nei panni di loro stessi, interverranno Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi, Gabriele Muccino e Gian Marco Tognazzi, Claudio Santamaria, Serena Rossi, Elodie, Sabrina Impacciatore, a dare nei nuovi episodi filo da torcere, con le loro tragicomiche vicende fra lavoro e vita privata, agli agenti e ai loro assistenti.

Volti vecchi e nuovi per i nuovi episodi

Call My Agent - Italia: Sara Drago in una scena del primo episodio

Confermato il ritorno dei protagonisti della prima stagione di Call My Agent - Italia: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi riprendono i ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira, talentuosi, instancabili e appassionati agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo, da Francesco Russo e Camilla, da Paola Buratto. Tornano sul set anche Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell'agenzia ed Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più "stravaganti" della CMA, Luana Pericoli.

Prodotta da Sky Studios e Palomar, scritta da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D'Amato e diretta da Luca Ribuoli, la nuova stagione di Call My Agent - Italia promette di tornare a divertire svelando nuovi aspetti del dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Luci e ombre, humour e glamour. Al centro della serie ancora le vicissitudini della CMA, immaginaria agenzia di spettacolo con sede a Roma, e le disavventure dei suoi soci, sempre alle prese con le carriere dei più grandi protagonisti dello showbiz e pronti a nuove sfide: un nuovo capo, storie d'amore inaspettate, tormenti imprevisti e tante nuove special guest.