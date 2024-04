Call My Agent - Italia 2, anticipazioni degli episodi 5 e 6, stasera su Sky e in streaming su NOW

Call My Agent - Italia 2 torna stasera su Sky e in streaming su NOW il finale di stagione: ecco le anticipazioni degli episodi 5 e 6.

Call My Agent - Italia 2, la nuova stagione della serie Sky Original, si prepara a salutare il suo pubblico perchè stasera su Sky e in streaming solo su NOW, alle 21:15, andrà in onda il finale di stagione. Prodotti da Sky Studios e da Palomar, i nuovi episodi della serie su segreti, manie, vizi e virtù dei protagonisti del nostro showbiz sono diretti da Luca Ribuoli e scritti da Lisa Nur Sultan con Federico Baccomo e Dario D'Amato.

Anticipazioni di venerdì 5 aprile 2024

Episodio 5

Mentre la CMA, l'agenzia di spettacolo al centro della serie, viene scossa da una rivelazione inaspettata, Gabriele è impegnato a seguire Elodie (e il suo co-protagonista, Massimiliano Caiazzo) sul set del nuovo horror del maestro Dario Argento. Durante le riprese la cantante viene coinvolta in quello che per radio e televisioni è un vero e proprio "miracolo". Peccato che tutta la situazione si rivelerà un'arma a doppio taglio la cui portata l'agente dovrà, rocambolescamente, cercare di contenere.

Episodio 6

Sabrina Impaccitore, altro illustre talento della CMA, appena sbarcata da Los Angeles, sarà madrina del Festival di Venezia, di cui fervono i preparativi. Tra party, interviste, red carpet e il jet-lag che incombe, Lea avrà il suo bel daffare per salvare la sua cliente dalle numerose gaffe.

Il cast

Call My Agent - Italia 2: Massimiliano Caiazzo è tra gli special guest dell'episodio 5

Affiancati anche quest'anno da tanti camei - negli episodi di questa settimana Dario Argento, Alberto Barbera, Massimiliano Caiazzo - tornano tutti i protagonisti della prima stagione: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e la compianta Marzia Ubaldi ancora nei ruoli di Vittorio, Lea, Gabriele ed Elvira. E i loro assistenti: Monica, interpretata da Sara Lazzaro, Pierpaolo (Francesco Russo) e Camilla (Paola Buratto).

Nei nuovi episodi anche un nuovo ingresso nel cast, Pietro De Nova (interpreta Evaristo Loi, il nuovo capo della CMA), il ritorno di Kaze nel ruolo di Sofia, la receptionist dell'agenzia, e di Emanuela Fanelli nei panni di una delle attrici più stravaganti della CMA, Luana Pericoli, ancora alle prese con il suo "attore preferito", Corrado Guzzanti.