Calamity Hustle: Warner Bros si aggiudica la commedia con Ryan Reynolds e Channing Tatum

Sarà Warner Bros a produrre Calamity Hustle, l'action comedy che avrà come protagonisti Ryan Reynolds e Channing Tatum. La sceneggiatura e la regia saranno firmate da Adam & Aarin Nee.

La trama del film

Il film Calamity Hustle è stato al centro di un'aspra battaglia per ottenere i diritti del progetto e in corsa fino all'ultimo minuto ci sono state Amazon, Netflix e Warner Bros. Ryan Reynolds sarà sul grande schermo un poliziotto che si è allontanato dal fratello, un criminale di basso livello interpretato da Channing Tatum. I due hanno preso direzioni opposte nella vita. Quando il criminale viene coinvolto in un furto di diamanti, il poliziotto deve dargli la caccia prima che lo trovino le persone che ha truffato.

Le riprese si svolgeranno a New York, Los Angeles e Las Vegas e gli eventi si svolgeranno durante le feste natalizie.

Il pitch descriveva la commedia come nello stile di Arma Letale e ideato come il primo capitolo di un possibile franchise.

Il budget sembra sia intorno ai 140 milioni di dollari, con le due star che dovrebbero incassare un salario di circa 25 milioni.