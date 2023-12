Shawn Levy sarà il regista della nuova commedia in stile Ocean's Eleven con star Ryan Reynolds

Sarà Shawn Levy il regista del nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, in stile Ocean's Eleven con star l'attore canadese Ryan Reynolds.

Ryan Reynolds collaborerà nuovamente con Shawn Levy in occasione della commedia acquistata recentemente da Netflix.

Il filmmaker e la star canadese, dopo The Adam Project, sono attualmente impegnati nelle riprese di Deadpool 3, in cui apparirà anche Hugh Jackman nella parte di Wolverine.

Il prossimo progetto

Il nuovo film con star Ryan Reynolds, ancora senza un titolo ufficiale, sarà diretto proprio da Shawn Levy, coinvolto anche come produttore tramite la sua 21 Laps.

Nel team di produttori ci saranno inoltre la Genre Films di Simon Kinberg e Audrey Chon, la Maximum Effort di Reynolds, e Dana Fox, che firmerà la sceneggiatura.

Le prime indiscrezioni sostengono che la storia sarà simile a Ocean's Eleven e gli eventi si svolgeranno in varie parti del mondo.

L'idea alla base del progetto è stata di Kinberg e Fox, che l'hanno poi proposta alla star canadese e ai responsabili della sua casa di produzione.

Otto potenziali compratori hanno cercato di aggiudicarsi i diritti del film, poi conquistati da Netflix.